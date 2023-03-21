В Таллине отметили праздник Новруз

В Restoran Merlot в Таллине отметили один из самых древних, любимых и веселых праздников азербайджанского народа - Новруз байрамы, вобравшего в себя традиционные национальные ценности, традиции, обычаи и ритуалы, сообщил Day.Az организатор мероприятия, наш соотечественник из Эстонии, художник Ровшан Нур (Гулиев).

Среди гостей были представители эстонской общественности и азербайджанской диаспоры. На празднике выступил танцевальный коллектив "Грация", свои чудеса показал фокусник Марко Мёлдер, для детей был проведен конкурс рисунков с призами, накрыты праздничные столы. И, конечно же, гости могли любоваться картинами Ровшана Нура, посвященные Новрузу, который в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года.

Гостям было рассказано о древней истории и традициях праздника Новруз, когда в Азербайджане по народной традиции зажигают костры, приготавливают различные сладости (шекербура, бадамбура, пахлава, гогал), наряжают хончу (угощения, собранные на поднос), высаживают сэмэни, закрашивают варёные яйца, проводятся праздничные мероприятия с персонажами Коса, Кечал и Бахар гызы и т.д. В 2009 году Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В 2010 году ООН объявил 21 марта Международным днём Новруза.