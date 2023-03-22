https://news.day.az/society/1548729.html В Агджабединском районе автомобиль врезался в дерево - ФОТО
В Агджабединском районе автомобиль врезался в дерево - ФОТО
В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой наАПА, ДТП произошло на территории села Агабейли.
Автомобиль марки "ВАЗ 2107", управляемый жителем района Ядигяром Тофигоглу, врезался в дерево на обочине дороги.
В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.
Ведется расследование.
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