В Агджабединском районе автомобиль врезался в дерево
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В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой наАПА, ДТП произошло на территории села Агабейли.

Автомобиль марки "ВАЗ 2107", управляемый жителем района Ядигяром Тофигоглу, врезался в дерево на обочине дороги.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.

Ведется расследование.