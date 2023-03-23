В Хачмазе в частном доме произошел пожар

В одном из частных домов в Хачмазе произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что в 5-комнатном одноэтажном доме, общей площадью 196 кв.м, сгорели горючие конструкции кровли на площади 60 кв. м, горючие конструкции одной комнаты и предметы домашнего обихода на площади 18 кв.м.

"Во время пожара один человек отравился дымом. Остальная часть дома был защищена от пожара. Огонь был потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны", - сообщили в министерстве.