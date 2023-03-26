В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом, 41 человек вылечился, шестеро скончались, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 398 случая заражения коронавирусной инфекцией, 819 104 человек вылечились, 10 166 - скончались, число активных больных составляет 128.

За последние сутки в стране проведен 910 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 551 009.