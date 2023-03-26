https://news.day.az/society/1549730.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом, 41 человек вылечился, шестеро скончались, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 398 случая заражения коронавирусной инфекцией, 819 104 человек вылечились, 10 166 - скончались, число активных больных составляет 128.
За последние сутки в стране проведен 910 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 551 009.
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