https://news.day.az/society/1549915.html К сведению выпускников прошлых лет
К сведению выпускников прошлых лет
Экзамен для выпускников прошлых лет будет проведен 2 апреля.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Сообщается, что экзамены пройдут в городах Баку, Шеки, Лянкяран, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван, в Абшеронском, Газахском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гейчайском, Кюрдамирском, Сальянском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.
Информация о том, в каком районе (городе) участники должны сдавать экзамен, указана в "пропуске на экзамен".
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