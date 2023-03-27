К сведению выпускников прошлых лет

Экзамен для выпускников прошлых лет будет проведен 2 апреля.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Сообщается, что экзамены пройдут в городах Баку, Шеки, Лянкяран, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван, в Абшеронском, Газахском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гейчайском, Кюрдамирском, Сальянском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.

Информация о том, в каком районе (городе) участники должны сдавать экзамен, указана в "пропуске на экзамен".