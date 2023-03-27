https://news.day.az/society/1549987.html Теперь иностранцы могут въезжать в Азербайджан без COVID-паспорта - Решение Кабмина
Теперь иностранцы могут въезжать в Азербайджан без COVID-паспорта - Решение Кабмина
Кабмин Азербайджана устранил некоторые ограничения в особом карантинном режиме.
Как передает Day.Az, согласно решению Кабмина, гражданам иностранных государств не требуется COVID-паспорт при въезде в Азербайджан.
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