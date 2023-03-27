В Баку похитили ребенка и потребовали 200 тысяч манатов

Сотрудники 19-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в киднепинге.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в полицию поступила информация, что 25 марта около 22:00 бизнесмена ударили по голове металлическим ломом, забрали его малолетнего сына, поместили в подвал и привязали там к стулу. Затем злоумышленники, угрожая физической расправой, потребовали за освобождение ребенка 200 000 манатов, однако отцу удалось договориться с ними на 20 000 манатов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в вымогательстве уроженец Джалилабадского района Сакит Алишов и Габалинского - Шахин Гулиев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство путем угрозы) УК АР, ведется расследование.