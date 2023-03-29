В 2023-2026 годах откроются 11 новых региональных центров DOST

С открытием в декабре 2022 года Бакинского центра DOST № 5, Баку и Абшеронский район уже полностью охвачены услугами центров DOST. В 2023-2026 годах планируется создание 11 новых региональных центров DOST, а также 55 филиалов DOST и пунктов SMART DOST. Об этом было заявлено на очередном заседании Наблюдательного совета Агентства DOST.

Как сообщили в среду Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, председатель совета, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что Указом Президента Ильхама Алиева в мае 2019 года было открыто Агентство DOST, а затем шесть центров DOST, продолжаются работы по созданию региональной инфраструктуры центров.

Министр подчеркнул, что концепция DOST, инициированная Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, позволяет предоставлять 154 услуги по социальной сфере в "едином окне", оперативно, прозрачно, на современной, инновационной основе.

За прошедший период текущего года в центрах DOST было оказано около 165 тысяч услуг, а в целом за прошедший период были предоставлены услуги более 1 миллиона 434 тысячам граждан, уровень удовлетворенности граждан данными услугами составил 98,5 процента.

Было отмечено, что опыт DOST, являющийся примером успешного социального реформирования Азербайджана, высоко оценивается на международном уровне. В подтверждение этого Агентство DOST было удостоено восьми международных наград в прошлом году. Агентство, которое было выбрано в качестве финалиста по двум проектам на международных конкурсах, также получило четыре международных сертификата ISO.

С созданием региональной инфраструктуры DOST все население страны, в том числе жители освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, будут полностью охвачены услугами центов DOST. При этом будет продолжена работа по расширению применения инновационных подходов и технологических решений, развитию услуг центров DOST и обеспечению удобства граждан, повышению доступности, расширению международного сотрудничества и обмену опытом.

Председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов выступил на заседании с презентацией о деятельности Агентства, в том числе об услугах центров DOST, оказанных населению за прошедший период 2023 года, о деятельности колл-центра "142", и целях Агентства.

На заседании Наблюдательного совета также были обсуждены вопросы, стратегические цели и приоритеты, связанные с деятельностью Агентства DOST.