Экипажам судов на Каспии сделали предупреждение

Суда на Каспии предупреждены об ожидаемом ухудшении погоды.

Об этом сообщили в среду Day.Az в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как отмечается, во второй половине дня 30 марта и до полудня 1 апреля в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18-23 м/с, временами до 25-28 м/с, в открытом море - до 30-35 м/с. Ожидается, что высота волн может составить 2-4 метра, временами достигая 5,5-7,5 метра. В связи с этим ASCO направило предупреждение судам, находящимся в Каспийском море.

В предупреждении говорится, что в связи с ухудшением погоды судами должны быть предприняты меры безопасности, обеспечено прибытие судов в безопасные места.