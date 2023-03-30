В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туман

В Баку и на Абшеронском полуострове установилась туманная погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в связи с синоптической обстановкой туманная погода является ожидаемым атмосферным явлением.

Юго-восточный ветер способствовал перемещению образовавшегося над Каспийским морем слоя тумана в сторону побережья. Высокая температура воздуха в дневное время и снижение температуры ночью (инверсия) привели к образованию тумана в нижнем слое атмосферы.

В Шабране, Джафархане, Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туман, в связи с которым видимость ограничена до 300-500 метров.