https://news.day.az/society/1550894.html В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туман
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туман
В Баку и на Абшеронском полуострове установилась туманная погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в связи с синоптической обстановкой туманная погода является ожидаемым атмосферным явлением.
Юго-восточный ветер способствовал перемещению образовавшегося над Каспийским морем слоя тумана в сторону побережья. Высокая температура воздуха в дневное время и снижение температуры ночью (инверсия) привели к образованию тумана в нижнем слое атмосферы.
В Шабране, Джафархане, Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туман, в связи с которым видимость ограничена до 300-500 метров.
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