Какой будет погода завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные, вечером на севере Абшеронского полуострова возможен мокрый снег, порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в четверг Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 3 °С, днем - 4-7 °С тепла. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горах и предгорьях - снег, местами интенсивный, возможен туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8 °С, днем - 10-14 °С тепла, в горах ночью 3-8 °С мороза, днем - 0-3 °С мороза.