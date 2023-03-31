Как долго сохранится ветреная погода в Азербайджане?

Ветреная погода на территории Азербайджана сохранится до завтрашнего вечера.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Отмечено, что ветреная погода сохранится до завтрашнего вечера, а осадки будут идти до второй половины 2 апреля.