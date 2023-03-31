https://news.day.az/society/1551267.html Как долго сохранится ветреная погода в Азербайджане?
Как долго сохранится ветреная погода в Азербайджане?
Ветреная погода на территории Азербайджана сохранится до завтрашнего вечера.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Отмечено, что ветреная погода сохранится до завтрашнего вечера, а осадки будут идти до второй половины 2 апреля.
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