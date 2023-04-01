https://news.day.az/society/1551583.html Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
1 апреля в 02:30 в результате совместных мероприятий, проведенных пограничным отрядом "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) и сотрудниками отдела полиции Ярдымлинского района, вблизи села Аваш Ярдымлинского района была пресечена контрабанда из Ирана 13 килограммов 525 граммов наркотических средств и 1 500 таблеток метадона M-40.
Об этом сообщили в субботу Day.Az в ГПС Азербайджана.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории, в качестве подозреваемых были задержаны трое жителей села Аваш Ярдымлинского района. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.
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