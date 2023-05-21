В Гяндже нейтрализован мужчина, бросивший гранату в кафе

Как сообщалось ранее, вчера неизвестный бросил гранату в одно из кафе города Гянджа и совершил преступление, в результате которого пострадали несколько человек и был нанесен серьезный материальный ущерб кафе.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что этим лицом является Эльмир Нагиев, житель города Гянджа, многократно судимый за различные преступления, и что он скрывается в одной из квартир в Баку. При задержании Нагиев оказал вооруженное сопротивление сотрудникам милиции. После этого сотрудники полиции применили оружие, в результате чего Эльмир Нагиев был нейтрализован.

С места происшествия изъяты 1 ручная граната и пистолет.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.