https://news.day.az/society/1566519.html Агентство Азербайджана по разминированию поделилось итогами работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию поделилось итогами работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию на прошлой неделе обнаружило на освобожденных от оккупации территориях 31 мину.
Как сообщили Day.Az в Агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 15 по 20 мая в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 17 противопехотных, 14 противотанковых мин и 484 неразорвавшихся боеприпаса.
Тем самым были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов 213 гектаров.
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