Агентство Азербайджана по разминированию поделилось итогами работы за неделю

Агентство Азербайджана по разминированию на прошлой неделе обнаружило на освобожденных от оккупации территориях 31 мину.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 15 по 20 мая в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 17 противопехотных, 14 противотанковых мин и 484 неразорвавшихся боеприпаса.

Тем самым были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов 213 гектаров.