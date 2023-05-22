Задержан мужчина, открывший огонь по сотрудникам минэкологии

Задержан мужчина, открывший огонь по сотрудникам министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Об этом Trend сообщил в понедельник главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, передает Day.Az.

"Продолжается разбирательство в связи с обращением относительно ранения из огнестрельного оружия сотрудника Управления экологии и природных ресурсов № 2 Газахского района. Подозреваемый в преступлении житель района Ф.Мустафаев задержан и доставлен в районный отдел полиции. В настоящее время разбирательство продолжается в районной прокуратуре", - сказал он.

Напомним, что в ходе очередных контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками Государственной службы экологической безопасности в целях предотвращения случаев незаконной охоты в связи с мораторием на рыбную ловлю в водоемах страны, были обнаружены синтетические сети, используемые для рыбной ловли, на Агстафачайском водохранилище. Когда сотрудники службы убирали сети, по ним был открыт огонь. Неизвестный открыл огонь с берега, лодка была повреждена, а главный специалист управления Яшар Мамедов получил ранение.

Ранее мы писали о том, что сотрудник Госслужбы экологической безопасности Азербайджана ранен при исполнении.