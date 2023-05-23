Водители мопедов и мотоциклов должны это знать

Управление государственной дорожной полиции города Баку предупреждает водителей мопедов и мотоциклов.

Как передает Day.Az, сотрудник Управления ГДП города Баку, майор полиции Араз Аскерли сказал, что весной в связи с теплой погодой участились случаи безответственного подхода некоторых водителей мопедов и мотоциклов к правилам безопасности, в частности, встречаются случаи, когда водители не пользуются шлемами.

В обращении говорится, что водители, не пользующиеся шлемами, будут привлекаться к ответственности и штрафоваться в размере 40 манатов, а их пассажиры - в размере 30 манатов.