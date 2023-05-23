https://news.day.az/society/1566894.html Водители мопедов и мотоциклов должны это знать
Водители мопедов и мотоциклов должны это знать
Управление государственной дорожной полиции города Баку предупреждает водителей мопедов и мотоциклов.
Как передает Day.Az, сотрудник Управления ГДП города Баку, майор полиции Араз Аскерли сказал, что весной в связи с теплой погодой участились случаи безответственного подхода некоторых водителей мопедов и мотоциклов к правилам безопасности, в частности, встречаются случаи, когда водители не пользуются шлемами.
В обращении говорится, что водители, не пользующиеся шлемами, будут привлекаться к ответственности и штрафоваться в размере 40 манатов, а их пассажиры - в размере 30 манатов.
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