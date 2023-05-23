https://news.day.az/society/1566900.html Массовое отравление в Шеки
Массовое отравление в Шеки
В Шеки отравились 24 ученика и 3 учителя средней школы.
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сегодня в полдень в Шекинский отдел полиции поступила информация о том, что 24 ученика и 3 учителя средней школы села Гудула Шекинского района обратились в больницу с отравлением.
По факту начато расследование.
Отмечено, что пострадавшим была оказана медицинская помощь, их состояние нормальное.
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