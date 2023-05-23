Массовое отравление в Шеки

В Шеки отравились 24 ученика и 3 учителя средней школы.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сегодня в полдень в Шекинский отдел полиции поступила информация о том, что 24 ученика и 3 учителя средней школы села Гудула Шекинского района обратились в больницу с отравлением.

По факту начато расследование.

Отмечено, что пострадавшим была оказана медицинская помощь, их состояние нормальное.