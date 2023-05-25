Эксперт рассказал о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире. Какова ситуация по коронавирусу в Азербайджане?

Как передает Day.Az, отвечая в четверг на этот вопрос Trend, инфекционист-эксперт министерства здравоохранения Васиф Алиев сказал, что ситуация с COVID-19 в Азербайджане стабильна.

"В течение нескольких месяцев ситуация с COVID-19 является стабильной, серьезных проблем нет. Правда, есть случаи заболеваемости коронавирусом, но это как ситуация с вирусом гриппа. Это не будет носить характер эпидемии и пандемии. Состояние пациентов уже не будет усугубляться, как раньше. Будут наблюдаться случаи заражения, но не будет массового заражения", - сказал он.