https://news.day.az/society/1567686.html Смертельное ДТП в Гахском районе
Смертельное ДТП в Гахском районе
Вчера около 23:00 на территории села Илису Гахского района столкнулись автомобиль VAZ-21015, управляемый сотрудником полиции Фаигом Мамедовым и автомобиль VAZ-2106, которым управлял житель района Махмуд Байрамлы (1995 г.р.)
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, оба водителя, а также пассажир, находившийся в VAZ-2106, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Байрамлы скончался в больнице, лечение двух других человек продолжается.
Факт расследуется.
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