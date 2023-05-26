Смертельное ДТП в Гахском районе

Вчера около 23:00 на территории села Илису Гахского района столкнулись автомобиль VAZ-21015, управляемый сотрудником полиции Фаигом Мамедовым и автомобиль VAZ-2106, которым управлял житель района Махмуд Байрамлы (1995 г.р.)

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, оба водителя, а также пассажир, находившийся в VAZ-2106, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Байрамлы скончался в больнице, лечение двух других человек продолжается.

Факт расследуется.