Камбин обсуждает аварийные здания

В Кабинете министров Азербайджана состоялось совещание в связи с аварийными зданиями.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Кабмине, 25 мая под председательством премьер-министра Али Асадова прошло совещание, посвященное обсуждению проекта государственной программы на 2023-2028 годы по обновлению и капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии.

В совещании приняли участие руководители соответствующих структур.

На совещании был подробно обсужден проект программы, даны поручения по представлению окончательного варианта с учетом поступивших предложений.