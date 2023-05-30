Какие новые пособия учреждены в Азербайджане?

В Азербайджане учреждены новые пособия.

Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенном изменении в закон "О социальных пособиях", который был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, устанавливаются ежемесячные пособия на воспитание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе ребенка с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет, и единовременные пособия на приобретение сезонной одежды детям, переданным в приемную семью.

Пособие на приобретение сезонной одежды детям, переданным в приемную семью, назначается с выплатой 4 раза в год (в марте, июне, сентябре и декабре) после заключения договора о передаче ребенка в приемную семью между приемными родителями и органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.