Сколько стоит аренда жилья в летние месяцы в Баку?

Начиная с прошлого года, не наблюдается снижения цен на аренду квартир даже в летние месяцы, когда учебный год уже завершился, сказал Day.Az во вторник эксперт по вопросам недвижимости Рамиль Гасымзаде.

"До прошлого года мы наблюдали, что с июня фиксировалось освобождение квартир и снижение стоимости аренды на 20%. Но мы не наблюдали этого в прошлом году. Студентам приходится арендовать квартиры уже по более высокой цене, когда они возвращаются в столицу в сентябре. Вот почему половина студентов больше не выселяется из квартир, которые они снимают. Также определенная часть студентов остается и работает в столице в летний сезон. Думаю, что и в этом году окончание учебного года не приведет к снижению стоимости аренды квартир в столице", - сказал он.