Сколько средств было направлено на судебную систему и правоохранительные органы в Азербайджане?

Назван объем средств, израсходованных в 2022 году на органы судебной власти, правоохранительные органы и органы прокуратуры в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в указанных направлениях было израсходовано 2 366 651 606 манатов, в том числе 128 916 786 манатов - на органы судебной власти, 1 771 305 245 манатов - правоохранительные органы, 110 046 192 манатов - органы прокуратуры, 8 186 177 манатов - исполнение судебных решений, 6 049 725 манатов - оказание юридической помощи, 342 147 481 манат - по другим направлениям деятельности, относящейся к судебной власти, правоохранительным органам и прокуратуре.