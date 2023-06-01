Азербайджан обновляет подход к утилизации автомобилей

В Азербайджане будет определен оператор по утилизации автомобилей.

Как сообщает в четверг Day.Az, данный вопрос нашел отражение в изменении в закон Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах", которое обсуждалось на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по природным ресурсам, энергетике и экологии и по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменению, оператор по утилизации транспортных средств определяется органом, определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Оператор организует и обеспечивает выполнение следующих функций: управление средствами фонда по утилизации транспортных средств; ведение и контроль реестра утилизаторов; получение письменной информации, предусмотренной статьями 14-9 и 14-10 настоящего закона; ведение учета подтверждающих документов в соответствии с частью третьей статьи 14-9 вышеупомянутого закона. Оператор не занимается деятельностью по утилизации транспортных средств, а обобщает представленные ему сведения, и до 20 февраля каждого следующего календарного года предоставляет письменную информацию органу, определенному соответствующим органом.