МЧС принимает меры по отводу воды из домов в Шамкирском районе

В поселке Заям и селе Ени Хаят Шамкирского района обеспечен отвод воды из ряда частных домов, дворовых и других территорий, подвергшихся затоплению в результате ливней, осуществлены необходимые меры безопасности.

Как сообщает в четверг Day.Az, на основании поступивших на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана данных о том, что в результате ливней некоторые территории в Шамкире подверглись затоплению, силы Гянджинского регионального центра МЧС и Государственной противопожарной службы были привлечены к работам по ликвидации последствий ливней, обеспечен отвод воды с затопленных территорий.