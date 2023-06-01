Cколько людей получили вакцины от коронавируса?

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 55 человек, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 20, вторую - 14, три и более - 21.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 965 701. Первую дозу вакцины получили 5 411 492, вторую - 4 883 877, три и более - 3 404 098, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 234 человека