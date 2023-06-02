https://news.day.az/society/1569932.html Хорошая новость для специалистов, работающих в Карабахе
Хорошая новость для специалистов, работающих в Карабахе
Начато перечисление единовременной выплаты специалистам, работающим в Карабахе.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам деятельности министерства за последние 5 лет.
Сумма этой выплаты установлена в размере 600 манатов.
Отметим, что законодательством Азербайджана предусмотрен ряд льгот для предпринимателей и работников, осуществляющих деятельность на освобожденных от оккупации территориях.
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