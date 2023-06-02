Вниманию населения Азербайджана

Министерство экологии и природных ресурсов предупредило население об ожидаемых нестабильных погодных условиях.

Как передает Day.Az, в связи с ожидаемой сильной ветреной погодой населению не рекомендуется стоять возле высотных зданий, крупных деревьев, заборов, которые могут представлять опасность.

В связи с ожидаемыми дождями ливневого характера повысится уровень воды в реках, а в некоторых горных реках не исключены сели. В связи с этим, населению также рекомендуется держаться подальше от бассейна рек из-за опасности схода селей.

Отметим, что днем 4 июня и с 5 по 9 июня в некоторых районах погода будет нестабильной.