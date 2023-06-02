https://news.day.az/society/1570124.html Вниманию населения Азербайджана
Вниманию населения Азербайджана
Министерство экологии и природных ресурсов предупредило население об ожидаемых нестабильных погодных условиях.
Как передает Day.Az, в связи с ожидаемой сильной ветреной погодой населению не рекомендуется стоять возле высотных зданий, крупных деревьев, заборов, которые могут представлять опасность.
В связи с ожидаемыми дождями ливневого характера повысится уровень воды в реках, а в некоторых горных реках не исключены сели. В связи с этим, населению также рекомендуется держаться подальше от бассейна рек из-за опасности схода селей.
Отметим, что днем 4 июня и с 5 по 9 июня в некоторых районах погода будет нестабильной.
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