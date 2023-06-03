https://news.day.az/society/1570176.html Президент МОК находится с визитом в Азербайджане
Президент МОК находится с визитом в Азербайджане
Делегация Международного Олимпийского комитета (МОК) во главе с президентом Томасом Бахом находится с рабочим визитом в Азербайджане.
Как сообщает в субботу Day.Az, руководство МОК будет наблюдать за соревнованиями чемпионата мира по таэквондо, который проходит в Баку.
В рамках визита запланированы встречи Томаса Баха с руководством Национального Олимпийского комитета и Федерации таэквондо Азербайджана.
Отметим, что мундиаль проходит в Baku Crystal Hall с 29 мая по 4 июня.
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