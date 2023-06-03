Президент МОК находится с визитом в Азербайджане

Делегация Международного Олимпийского комитета (МОК) во главе с президентом Томасом Бахом находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Day.Az, руководство МОК будет наблюдать за соревнованиями чемпионата мира по таэквондо, который проходит в Баку.

В рамках визита запланированы встречи Томаса Баха с руководством Национального Олимпийского комитета и Федерации таэквондо Азербайджана.

Отметим, что мундиаль проходит в Baku Crystal Hall с 29 мая по 4 июня.