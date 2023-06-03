Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 68 человек.



Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 18, вторую дозу получили 32, бустерную дозу - 18 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 0.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 965 826, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 411 525, вторую дозу получили 4 883 928, бустерную дозу - 3 404 136 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 237 человек.