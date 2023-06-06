В некоторых частях Баку ограничат подачу воды

В некоторых частях Баку будут ограничения в подаче воды.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов.

В связи с работами по реконструкции, проводимыми на магистральном водопроводе, в части Бибиэйбата, Шихово, Сальянской дороги и 20-го участка вода будет подаваться с перебоями.