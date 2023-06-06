https://news.day.az/society/1571107.html В некоторых частях Баку ограничат подачу воды
В некоторых частях Баку ограничат подачу воды
В некоторых частях Баку будут ограничения в подаче воды.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов.
В связи с работами по реконструкции, проводимыми на магистральном водопроводе, в части Бибиэйбата, Шихово, Сальянской дороги и 20-го участка вода будет подаваться с перебоями.
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