Сколько человек провакцинировались от коронавируса за неделю?

В Азербайджане за период 4-10 сентября была введена 91 вакцина против коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, число получивших первую дозу вакцины за неделю составляет 35, вторую дозу получили 8, "бустерную" дозу - 39 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 9 человек.