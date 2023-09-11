Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в вузах Азербайджана

Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в высших учебных заведениях и в средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, абитуриенты и суббакалавры могут узнать о результатах конкурса с помощью сайта ГЭЦ, а также отправив посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на номер 7727 свой "рабочий номер" или 7-значный код, указанный в электронном заявлении по выбору специальностей.

15 580 человек осуществили выбор специальности для участия в конкурсе на вакантные плановые места высших учебных заведений и в средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования. В результате конкурса на вакантные плановые места в высших учебных заведениях было принято 395 человек (в том числе 207 суббакалавров), а в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего и среднего образования - 12 464 человека.

По результатам приема студентов в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования плановые места заполнены на 97,26%. 351 место (2,74%) осталось вакантным.

12 сентября список зачисленных на вакантные места в высших учебных заведениях будет представлен в 9-м номере журнала "Абитуриент", а список зачисленных в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования - в 10-м номере журнала" Абитуриент" в электронном виде (pdf). Абитуриенты (суббакалавры), поступившие на вакантные места высших учебных заведений, с 11:00 14 сентября до 18:00 20 сентября, а поступившие в средние специальные учебные заведения - с 11:00 14 сентября до 18:00 25 сентября должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az и, войдя в созданный "кабинет", выбрать услугу "Регистрация поступивших в высшие и средние специальные учебные заведения". Непрохождение регистрации в установленный срок будет расценено как отказ от зачисления на соответствующую специальность, а приказ о зачислении не будет направлен в учебное заведение. О сроках отбора на вакантные места в средних специальных учебных заведениях на базе полного (11-летнего) среднего образования будет сообщено после завершения процесса зачисления поступивших.