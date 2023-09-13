Заторы на дорогах Баку
Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
2. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Кероглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу".
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