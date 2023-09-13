Этому району Азербайджана грозит наводнение

Уровень воды в реке Гёйчай поднялся, возникла угроза наводнения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате проливных дождей в Гёйчае и прилегающих районах, уровень воды в реке с утра резко повысился.

На участке реки Гёйчай, проходящем через село Газьян Уджарского района, произошли утечки в направлении села. Угроза была устранена с помощью техники Уджарского районного управления ирригационных систем. Вода затопила плотину реки в направлении сел Газьян и Ляк.

В настоящее время уровень воды в реке Гёйчай относительно снизился. Тем не менее, соответствующие органы по-прежнему принимают необходимые меры предосторожности, поскольку река из-за утечек находится под угрозой обрушения плотины.