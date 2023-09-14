В Баку проходит церемония прощания с Эльгюном Гасановым, ставшем вчера шехидом

Тело военнослужащего Эльгюна Гасанова, погибшего вчера в автокатастрофе на труднорельефной территории в Кяльбаджаре, доставлено в поселок Бина города Баку.

Как сообщает в четверг Day.Az, в настоящее время в доме Э.Гасанова проходит церемония прощания.

Отметим, что в результате аварии погибли военнослужащие азербайджанской армии - Талех Салех оглу Алиев, Эльгюн Эльшад оглу Гасанов и Нихад Камраддин оглу Намазов.