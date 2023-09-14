Стала известна дата открытия сезона охоты в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Day.Az в Службе охраны биологического разнообразия министерства экологии и природных ресурсов, охотничий сезон 2023-2024 гг. на территории Азербайджанской Республики объявляется открытым с 15 сентября 2023 года.

Со сроками и нормами охоты на допущенных законодательством диких животных и птиц в охотничий сезон 2023-2024 гг. на территории республики можно ознакомиться на нижеприведенном постере.