Построенные Фондом Гейдара Алиева в Гёйчае, Исмайыллы и Габале школы сданы в эксплуатацию

Сданы в эксплуатацию школы, построенные Фондом Гейдара Алиева в Гёйчае, Исмайыллы и Габале.

Фондом Гейдара Алиева регулярно строятся или капитально восстанавливаются и сдаются в эксплуатацию новые учебные заведения. 2023/2024 учебный год не стал исключением. Как всегда, подарок Фонда учителям и ученикам к новому учебному году охватывает не только столицу, но и регионы Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в новом учебном году Фондом Гейдара Алиева в Баку и регионах республики будут сданы в эксплуатацию 22 капитально отремонтированных и восстановленных, а также вновь построенных учебных заведения (19 школ и 3 дошкольных учреждения).

В течение учебного года планируется открытие еще 10 школ, построенных и отремонтированных Фондом Гейдара Алиева.

Помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, а также министр науки и образования Эмин Амруллаев посетили недавно построенные и капитально отремонтированные школы в Гёйчае, Исмайыллы и Габале.

Поскольку здание Гёйчайской городской средней школы №6, построенное в 1969 году, пришло в негодность, с января 2023 года Фондом были начаты реставрационные работы. В результате проведенных работ в короткие сроки сдано в эксплуатацию учебное заведение на 624 ученических места, состоящее из 4 корпусов (одного корпуса в 3 этажа и остальных корпусов в 2 этажа). В школе созданы 30 классных комнат, лаборатории физики, химии, биологии, кабинеты трудовой подготовки для девочек и мальчиков, информатики, военной подготовки, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы, открытая спортивная площадка. Учебное заведение было обеспечено необходимой мебелью и оборудованием, классы и лаборатории были оснащены наглядными пособиями, озеленен школьный двор, установлены современные системы освещения.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева на сегодняшний день осуществил строительство школ, детских домов и детских садов в городе Гёйчай, а также в селах Бейдавил, Кюрдшабан, Альпут Гёйчайского района.

Проекты Фонда Гейдара Алиева в сфере образования за прошедший период затронули и Исмайыллинский район. На сегодняшний день Фондом сданы в эксплуатацию средняя школа, детские сады в городе Исмайыллы, а также в различных селах района. К работе Фонда Гейдара Алиева в сфере образования в Исмайыллинском районе в новом учебном году добавилась еще одна. По инициативе Фонда здесь построено новое здание для средней школы № 4 на 280 ученических мест. Построенная в 1979 году полная средняя школа № 4 города Исмайыллы за прошедшее время пришла в негодность. В результате строительных работ, начатых Фондом Гейдара Алиева в январе этого года, было построено учебное заведение, состоящее из 3 корпусов.

Школа оснащена необходимым оборудованием, классами и лабораториями с наглядными пособиями. Помимо спортзала введена в эксплуатацию открытая спортивная площадка. Во дворе школы проведены работы по благоустройству и озеленению.

Еще один проект фонда, связанный с образованием, пришелся на долю Габалинского района. По инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Нидж Габалинского района построено и сдано в эксплуатацию здание средней школы №1.

Отметим, что во время ознакомления Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с проводимыми Фондом восстановительными работами в Албанской Церкви Матери Пресвятой Девы Марии в Габалинском поселке Нидж в мае 2021 года председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили обратился к главе государства с просьбой о ремонте школы, которой здесь исполнилось 150 лет. В связи с этим Фондом Гейдара Алиева было начато строительство нового здания для школы № 1. Отметим также, что это не первый проект Фонда Гейдара Алиева, связанный с образованием в поселке Нидж. Так, в поселке по инициативе Фонда была построена полная средняя школа № 2.

В рамках проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в сфере образования, с 2004 года было построено и отремонтировано 500 школ.

Вклад фонда в дальнейшее повышение качества образования, укрепление материально-технической базы школ и в этом году вызвал радость у сотен учеников, учителей и родителей.