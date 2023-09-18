На севере Азербайджана дома затоплены селевыми потоками

Из-за проливных дождей паводковые воды затопили дворы, подвалы и первые этажи более 100 домов в Загатальском районе, четыре моста пришли в негодное состояние.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, начиная с 21.00 17 сентября в Балакянском и Загатальском районах наблюдается нестабильная погода.

Ливни, начавшиеся вечером 17-го, продолжались до ночи 18-го сентября. Опрокинулись несколько деревьев, кратковременные сели прошли в реках Тала, Зильбан и Бекмез. Размыло три моста в селе Джар и поселке Газангюл