https://news.day.az/society/1598721.html На севере Азербайджана дома затоплены селевыми потоками - размыло 4 моста
На севере Азербайджана дома затоплены селевыми потоками - размыло 4 моста
Из-за проливных дождей паводковые воды затопили дворы, подвалы и первые этажи более 100 домов в Загатальском районе, четыре моста пришли в негодное состояние.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, начиная с 21.00 17 сентября в Балакянском и Загатальском районах наблюдается нестабильная погода.
Ливни, начавшиеся вечером 17-го, продолжались до ночи 18-го сентября. Опрокинулись несколько деревьев, кратковременные сели прошли в реках Тала, Зильбан и Бекмез. Размыло три моста в селе Джар и поселке Газангюл
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