В Культурном центре СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Памяти

В связи с 27 сентября - Днем Памяти Бакинский муниципальный театр поставил в Культурном центре Службы государственной безопасности Азербайджана спектакль "Unutqanlıq qorxunc bəladır".

Как сообщает в среду Day.Az, на показе постановки присутствовали сотрудники СГБ, представители общественности. В постановке повествуется о геноциде и других трагедиях, которым подвергся азербайджанский народ.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День Памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.