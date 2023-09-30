Вводятся новые пошлины на работу такси

С завтрашнего дня будут введены новые государственные пошлины на работу такси.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в поправке к закону "О государственной пошлине".

Согласно документу, установлены ставки за предоставление разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Госпошлины установлены в следующем размере:

- при получении удостоверения, позволяющего оказывать пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси, - 125 манатов;

- получение пропускной карты на одно транспортное средство - 25 манатов;

- получение операторами пропускных удостоверений на осуществление международных грузовых и нерегулярных пассажирских перевозок автотранспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами - 250 манатов;

- получение пропускной карты на каждое транспортное средство - 75 манатов;

- получение разрешения на деятельность оператора заказа такси - 3000 манатов.

Новые госпошлины начнут действовать с 1 октября 2023 года.