Подготовлены карты зеленых насаждений на Абшеронском полуострове

В целях оценки, учета и уточнения реального состояния зеленых насаждений на Абшеронском полуострове, были проведены инвентаризационные работы и составлены карты отдельных зеленых насаждений.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Баку.

"Важное экологическое значение имеет сохранение существующих и создание новых зеленых насаждений на территории страны. В частности, охрана и увеличение озеленения имеет более важное значение на Абшеронском полуострове, который резко отличается от других регионов сложными почвенно-климатическими условиями, концентрацией крупных промышленных объектов, густонаселенностью",- добавил М.Бабаев.