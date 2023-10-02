Сельджук Байрактар гордится проведением Международного конгресса астронавтики в Азербайджане

Проведение Международного конгресса астронавтики в Азербайджане - это большая гордость для всех нас.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар в ходе пресс-конференции в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики.

Он подчеркнул, что на данном мероприятии представлены стенды таких турецких компаний, как "Rocketsan" и "Aselsan".

"Также на конгрессе принимает участие наша организация, занимающаяся исследованием космоса. Мы одна нация - два государства, и поэтому нам необходимо развивать сотрудничество и в сфере космоса", - добавил он.

Напомним, что сегодня в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической Федерацией.

В мероприятии примут участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных космических компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Конгресс продлится до 6 октября.