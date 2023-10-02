МВД об обнаруженной в Ходжалы наркоплантации

На территории Ходжалинского района выявлена плантация наркотиков, расположенная на площади более 100 гектаров.

Как сообщает из Ходжалы сотрудник Trend, об этом сказал журналистам начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, экспертное исследование дает основание говорить о том, что на этих территориях была развернута деятельность по выращиванию наркосодержащих растений, в частности конопли. Как известно, правительство Азербайджана неоднократно поднимало вопрос, связанный с такой деятельностью на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, перед международными организациями. При этом армянская сторона называла это "предположением", "претензией". Однако наличие этой наркоплантации дает основание говорить о том, что в период оккупации, то есть в течение 30 лет, на этих территориях была широко организована работа по культивированию наркосодержащих растений.

Представитель МВД добавил, что после 44-дневной Отечественной войны были выявлены случаи культивации наркосодержащих растений и на других освобожденных от оккупации территориях. Такие случаи были выявлены в освобожденных от оккупации Джебраиле, Физули и Зангилане.

"Пусть весь мир увидит доказательства того, что здесь обнаружена наркоплантация. Не исключено, что подобные наркоплантации есть здесь и в других местах. Изготовленные на находившихся под армянской оккупацией территориях наркотики переправлялись в разные страны", - отметил он.

Гаджиев добавил, что на "черном рынке" стоимость 1 кг наркотиков, которые изготавливались армянами в Ходжалы, колеблется в пределах 8-10 тысяч манатов.