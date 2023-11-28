Изменен предельный возраст пребывания на военной службе

Меняется предельный возраст пребывания на срочной действительной военной службе военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, прапорщиков и мичманов в мирное время.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к "Положению о прохождении военной службы", поступившей в Милли Меджлис (парламент).

Согласно проекту, в соответствии со статьей 39 закона Азербайджанской Республики "О военной службе", военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской Республики в мирное время будут служить до следующего предельного возраста:

- военнослужащие срочной действительной военной службы - 36,5 лет;

- военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы, прапорщики и мичманы - 48 лет;

Согласно действующему закону, для военнослужащих срочной действительной военной службы этот возраст составлял 37 лет, для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, прапорщиков и мичманов - 45 лет.

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