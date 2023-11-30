На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы муниципалитеты

На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана будут созданы муниципалитеты.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане" заявил заведующий сектором по делам муниципалитетов Отдела территориально-организационных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарид Алиев.

По его словам, возвращение азербайджанских земель в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева заложило основу для новой эры развития в стране.

"В ближайшее время жизнь на освобожденных от армянской оккупации территориях будет полностью восстановлена, и мы станем свидетелями развития там всех сфер, в том числе и местного самоуправления", - добавил Ф.Алиев.

Отметим, что в Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".

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