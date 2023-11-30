Со следующего года начнется прием в Карабахский университет

Мы считаем Карабахский университет высшим учебным заведением, которое начало свою деятельность с 1969 года.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.

"Мы планируем обучать в Ханкенди 800-1000 тысяч студентов. Предусмотрено постоянное размещение основного учебного и управленческого персонала. На начальном этапе их количество составит 30-40 человек. Предусмотрены поездки профессорско-преподавательского состава на основе интенсивных модулей и организация обучения в режиме онлайн. Со следующего года будет осуществляться прием на I курс. Также планируется создание групп SABAH со второго курса", - отметил министр.

Министр сказал, что также будет осуществляться прием студентов в рамках программ двойного диплома с местными университетами:

"Часть обучения может проходить в Баку или других регионах, остальная часть - в Ханкенди. На начальном этапе планируется создание 4 факультетов".

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