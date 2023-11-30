Эмин Амруллаев заявил о более серьезных проблемах в системе образования

Бывают случаи, когда учащиеся сталкиваются между собой, получают травмы.

Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что подобные случаи надлежащим образом расследуется.

"В школах и детских садах обучается более миллиона детей. Между ними могут происходить такие инциденты. С такими проблемами сталкиваются все в период обучения в школе. Есть более серьезные, болезненные проблемы образования. Мы должны сосредоточиться на них", - подчеркнул министр.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. В брифинге принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, директор Государственного агентства по общему образованию Эшги Багиров, директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова, директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керимов.

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