Находившийся в международном розыске гражданин Азербайджана экстрадирован на родину

Еще один гражданин Азербайджана, находящийся в международном розыске, экстрадирован на родину.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, на основании ходатайства Генеральная прокуратура Грузии приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Ибадова Эльхана Ахлият оглу в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Так, в рамках уголовного дела, расследуемого в Низаминском РУП города Баку, были выявлены существенные подозрения в совершении Эльханом Ибадовым мошенничества с причинением значительного ущерба. Было принято решение о его привлечении в качестве обвиняемого и он был объявлен в международный розыск.

Э.Ибадов был задержан на территории Грузии и 1 декабря доставлен в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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